Polizei sucht Zeugen

Maskierte überfallen Kölner Lokal mit Machete

16.08.2021, 18:50 Uhr | t-online

Schreckmoment in Nippes: Drei maskierte Männer haben ein Lokal mit mehreren Waffen überfallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Drei maskierte und bewaffnete Täter haben in den frühen Morgenstunden am Montag in Köln-Nippes eine Gaststätte überfallen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet.

Die unbekannten Männer sollen gegen 03.25 Uhr in das Lokal in der Auguststraße gestürmt sein. Unter Androhungen mit einem Messer, einer Pistole und einer Machete forderten sie von den drei Anwesenden die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung mehr Nachdruck zu verleihen, soll einer der Täter mit der Machete mehrfach auf den Holztresen eingeschlagen haben.

Täter auf der Flucht

Die Bedrohten übergaben den Tätern daraufhin das Geld. Auch ein Mobiltelefon konnten die Maskierten entwenden. Anschließend sei das Trio in unbekannte Richtung geflohen. Alle drei werden auf ein Alter zwischen 25 und 35 geschätzt. Ein Mann mit sportlicher Figur war dunkel gekleidet und trug eine Sturmhaube, ein weiterer einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und der dritte eine rote Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 14 unter der Nummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.