Mann rettet Hund aus Straßenbahn – und verletzt sich schwer

26.08.2021, 13:53 Uhr | t-online

Ein Mann wollte einem Hund helfen, der in einer Straßenbahn eingeklemmt war. Dabei hat sich der Helfer selbst schwer verletzt.

Im Kölner Stadtteil Buchheim hat sich ein Mann schwer verletzt, als er einem Hund helfen wollte. Das Tier habe an der Haltestelle Wichheimer Straße selbstständig aus einer Straßenbahn aussteigen wollen und sich dabei in der Tür der anfahrenden Linie 13 verfangen. Das berichtet die Polizei.

Der 34-Jährige stand auf dem Bahngleis und wurde auf die missliche Lage des Hundes aufmerksam, heißt es. Daraufhin habe er sofort gehandelt und die Leine losgerissen.



Dabei sei er jedoch gestürzt und habe sich an beiden Händen schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Hund, den Polizisten auf den Namen "Jimmy" tauften, wurde in ein Tierheim gebracht. Laut Polizei war die Hundehalterin in der Bahn eingeschlafen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Polizei Köln: Mitteilung vom 26. August 2021