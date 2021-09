Beamte eingeschlossen

Polizei am Aachener Weiher attackiert

05.09.2021, 15:33 Uhr | t-online

In Köln ist ein Polizeiauto im Park auf heftige Weise mit Flaschen beworfen worden. Die Beamten wollten einer Frau helfen. Ein Verdächtiger wurde gefasst.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Köln ist nachts im Hiroshima-Nagasaki-Park am Aachener Weiher mit Flaschen beworfen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren mehr als 80 Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei erforderlich, um den Beamten im Streifenwagen zu helfen. Diese hätten nicht mehr aussteigen können.



Die Streife war zur Grünfläche gefahren, nachdem zuvor ein Mann am Telefon von einer hilflos am Boden liegenden Frau berichtet hatte. Der Anrufer gab an, er sei daran gehindert worden, sie in eine stabile Seitenlage zu bringen. Erst beim Eintreffen der Polizeiverstärkung und dem Einschalten der Beleuchtung war es Rettungskräften möglich, zu jener Frau vorzudringen.

Verdächtiger gefasst: Mann ist polizeibekannt

Ein junger Mann, der zuvor eine Flasche geworfen haben soll, wurde festgenommen. Er ist bereits vielfach mit Bedrohungs-, Körperverletzungs-, Drogen- und Raubdelikten in Erscheinung getreten, heißt es. Er soll es auch gewesen sein, der den Ersthelfer gehindert hatte, der Frau zu helfen.

Am Aachener Weiher ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Aggressionsdelikten und Flaschenwürfen gegen die Polizei gekommen. Die Grünfläche gilt als ein beliebter nächtlicher Treffpunkt für junge Bewohner. Einsatzkräften sind regelmäßig vor Ort.