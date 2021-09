Kreuz Leverkusen

Schwerer Unfall auf A1 – Vollsperrung Richtung Dortmund

09.09.2021, 10:58 Uhr | pb, t-online

Stau am Autobahnkreuz 1 (Archivfoto): Dort hat es am Donnerstag einen schweren Unfall gegeben. (Quelle: Hans Blossey/imago images)

Schwerer Zusammenstoß am Kreuz Leverkusen: Ein Mann ist von einem Auto erfasst worden. Derzeit staut sich auf der Autobahn bereits der Verkehr in Richtung Dortmund.

Zwischen dem Kreuz Leverkusen und dem Kreuz Burscheid ist es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Unfall gekommen – mit Folgen für alle, die dort unterwegs sind. Die Strecke auf der Autobahn 1 ist derzeit in Richtung Dortmund voll gesperrt.

Laut einem Sprecher der Polizei Köln hat am Vormittag ein Auto einen Fußgänger erfasst, der auf der Strecke unterwegs war. Rettungskräfte versuchten, die Person noch zu reanimieren – sie erlag jedoch noch ihren Verletzungen an Ort und Stelle.

Schwerer Unfall vor Köln: Person stirbt auf Autobahn

Der Unfall hat Auswirkungen auf den Verkehr am Kreuz Leverkusen: Dort staut sich der Verkehr bereits auf ein Kilometer Länge. Das berichtet der ADAC in seinen Verkehrsinformationen. Der Dienst rät Autofahrern, das Gebiet schon jetzt weiträumig zu umfahren. Auch die Polizei erwartet weitere Verkehrsprobleme im Laufe des Mittags an der Verkehrsstelle.



Hinweis: Hier finden Sie sofort und anonym Hilfe, falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen.