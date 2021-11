Karnevalsauftakt

Kölner Heumarkt wird am 11.11. zur 2G-Zone

03.11.2021, 08:55 Uhr | dpa

Zum Karnevalsauftakt am 11.11. will die Stadt Köln Teile der Altstadt und rund um die bei Jecken beliebte Zülpicher Straße zu einer 3G-Zone machen: Zutritt hätte damit nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist.

Es gibt einen Plan für die kommende Karnevalssession in Köln: Die Veranstalter setzen am 11.11. auf eine 3G-Zone in der Altstadt. Wie nach einem Runden Tisch mit den Karnevalsverantwortlichen mitgeteilt wurde, solle es per Allgemeinverfügung eine Zutrittsregelung geben, die unter anderem rund um den Heumarkt gilt.



Große Karnevalsfiguren stehen auf dem Heumarkt in der Kölner Innenstadt (Archivbild): Hier soll zum diesjährigen Karnevalsauftakt eine Bühne stehen, es wird die 2G-Regel gelten. (Quelle: Horst Galuschka/imago images)



Kölner Heumarkt: Auf dem Platz gilt 2G



Auf dem Platz selbst – wo es wie gewohnt eine Bühne geben soll – setzt der Veranstalter sogar auf die 2G-Regel: Dort darf nur rein, wer geimpft oder genesen ist.

Auch das sogenannte Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße soll laut Mitteilung vom Montagabend mit einer 3G-Zutrittsregel belegt werden. Die Straße mit vielen Kneipen war vor Corona zum Karnevalsauftakt und an Karneval selbst stets dicht gefüllt.