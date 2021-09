Mann verfolgte junge Kölnerin

Versuchte Vergewaltigung im Hausflur – Festnahme

27.09.2021, 15:25 Uhr | t-online

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit Blaulicht (Symbolbild): Nach einer versuchten Vergewaltigung konnte in Köln ein Verdächtiger festgenommen werden. (Quelle: Fotostand)

Ein Mann soll versucht haben, eine junge Frau in Köln zu vergewaltigen. Jetzt wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Die Polizei Köln konnte einen Mann noch am Tatort vorläufig festnehmen, der versucht haben soll, eine junge Frau am Sonntagmorgen im Hausflur eines Mehrfamilienhauses zu vergewaltigen.

Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, die Kölnerin von der Innenstadt bis nach Hause in die Aachener Straße in Köln-Lindenthal verfolgt zu haben. Er soll sich hinter ihr in das Wohnhaus gedrängt und sie dann von hinten umklammert haben.

Die Frau habe sich wehren und die Polizei verständigen können. Der Mann werde einem Haftrichter vorgeführt.