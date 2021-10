Einschränkungen ab Freitagabend

Bahnstrecke Köln-Düsseldorf in den Herbstferien gesperrt

08.10.2021, 08:47 Uhr | dpa, t-online

Zwei Wochen langes Bahn-Chaos? Die Strecke zwischen Köln und Düsseldorf wird in den Herbstferien komplett gesperrt. In der Zeit finden Bauarbeiten für den Streckenausbau statt.

Für den Ausbau der viel befahrenen Bahntrasse zwischen Köln und Düsseldorf will die Deutsche Bahn die Strecke in den Herbstferien komplett sperren. Die Sperrung dauere von Freitag, 8. Oktober, um 21 Uhr, bis Freitag, 22. Oktober 2021, ebenfalls 21 Uhr, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in Düsseldorf mit.



In der Zeit würden Züge über die linksrheinische Strecke oder über die Wupperstrecke umgeleitet, teils sei Schienenersatzverkehr mit Bussen im Einsatz. Das Projekt Rhein-Ruhr Express (RRX) soll die Eisenbahninfrastruktur in NRW verbessern.

Während der Unterbrechung soll mit Hochdruck an der Bahntrasse gearbeitet werden, vor allem in den Abschnitten Leverkusen und Langenfeld. Es werden Signale und Lärmschutzwände aufgestellt, Kabel verlegt sowie am elektronischen Stellwerk Düsseldorf gearbeitet



Zugleich stellte die Bahn ein absehbares Ende der Arbeiten am Schienenausbau in Aussicht: "Die Sperrung in den Herbstferien ist die letzte große Vollsperrung aller vier Gleise vor der Inbetriebnahme", erklärte das Unternehmen.

Bahnstrecke Köln-Düsseldorf: Diese Züge sind betroffen

Konkret fallen laut der Bahn die Züge der Linie S6 zwischen Langenfeld und Düsseldorf Hauptbahnhof aus. Als Ersatz verkehrten Busse mit allen Unterwegshalten zwischen Langenfeld und Düsseldorf.

Die Züge der S68 sollen im gesamten Bauzeitraum zwischen Düsseldorf und Langenfeld ausfallen. Als Ersatz verkehrten Busse mit allen Unterwegshalten.

Die Züge der RE1 müssen laut Deutscher Bahn im gesamten Bauzeitraum zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Köln-Mülheim umgeleitet werden. Auch die Züge der Linie RE5 werden zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Köln-Süd umgeleitet, mit Ersatzhalt in Neuss.

Für beide Regionalexpresslinien sei ein Ersatzverkehr mit Schnellbussen zwischen Düsseldorf und Köln-Mülheim mit Halten in Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte eingerichtet.

Bei den Zügen des Fernverkehrs werde zum Teil zwischen Köln, Düsseldorf und Dortmund umgeleitet – auf einzelnen Abschnitten sollen sie jedoch auch entfallen. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten ändern sich, in Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund entfallen ICE- sowie IC-Halte.

Die Reisezeiten verlängerten sich zum Teil um bis zu 35 Minuten. Das Fahrtenangebot ab Düsseldorf, Duisburg und Essen in Richtungen Hamburg/Norddeutschland sowie in Richtung Berlin bestehe zudem weiterhin mit einigen Einschränkungen.

Die Reisezeiten verlängerten sich zum Teil um bis zu 35 Minuten. Das Fahrtenangebot ab Düsseldorf, Duisburg und Essen in Richtungen Hamburg/Norddeutschland sowie in Richtung Berlin bestehe zudem weiterhin mit einigen Einschränkungen.