Aktion angekündigt

Youtuber will kostenlose Burger an Kölner verteilen

02.10.2021, 16:58 Uhr | t-online

Kölner Dom und Burger (Montage): In Köln will ein Youtuber kostenloses Essen verteilen. (Quelle: Jochen Tack/Addictive Stock/imago images)

Die Aktion gibt es nur einmal und dauert wenige Stunden: Youtuber Max hat angekündigt, in Köln Gratis-Burger zu verteilen. Was steckt hinter der Aktion?

Youtuber Maximilian Kolb will im Belgischen Viertel in Köln kostenloses Fastfood verteilen. "Wir werden am Sonntag einen kostenlosen Burger-Laden mitten in Köln aufmachen", verriet der Youtube-Star seinen Followern auf Instagram. "Ihr seid alle herzlich eingeladen – natürlich nur so lange der Vorrat reicht", so der Kölner.

Die Aktion soll fünf Stunden dauern: Von 12 bis 17 Uhr. "Ich freu mich, es wird geil", sagt Kolb. Der Gratis-Burger-Spot wird sich an der Brüsseler Straße 43 in 50674 Köln befinden.

Kölner Youtuber: Dank gilt Millionen Fans

Mit der Aktion will sich Kolb bei seinen Fans bedanken, denn mittlerweile folgen ihm auf Youtube eine Million Menschen, wie er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" sagte.



Unter dem Kontonamen "MAX" veröffentlicht der 24-Jährige auf Youtube Videos über Essen und Kochen. Daher sei es für ihn naheliegend, sich bei seinen Fans mit Burger und Pommes zu bedanken, erklärte er.