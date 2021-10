Polizei sucht mit Fotos

Eltern entführen offenbar Baby von Jugendamt

13.10.2021, 19:04 Uhr | t-online

Die Polizei Köln sucht ein flüchtiges Paar: Sie sollen ihre einjährige Tochter entführt haben. Sie war ihnen wegen Handgreiflichkeiten des Vaters vom Jugendamt entzogen worden.

Wegen des Verdachts der Kindesentziehung fahndet die Polizei Köln nach jungen Eltern. Ihre einjährige Tochter Medina befand sich in der Obhut des Jugendamts, weil ihr Vater mehrmals handgreiflich gegen Mutter und Kind geworden war.

Gesucht werden die 17-jährige Lintone Saljihi und der 20-jährige Mustafa Hrustic. Sie sollen am 3. Mai bei einem Besuchstermin beim Jugendamt ihre einjährige Tochter an sich genommen haben, so die Polizei.



Die Mutter des Kindes: Nach Einschätzung schien die Frau mit der Mutterrolle überfordert. (Quelle: Polizei Köln)



Die junge Mutter hatte demnach das Baby auf den Arm genommen und zu einem Auto gebracht, wo der Kindesvater bereits wartete. Die Polizei schätzt Hrustic als gewalttätig ein: Er "scheint die Beschuldigte Lintone im Griff zu haben, die insgesamt mit der Mutterrolle überfordert schien", heißt es in der Mitteilung



Verdacht auf Kindesentziehung in Köln: Familie nicht kooperativ

Die in Köln ansässigen Familienmitglieder der Beschuldigten seien nicht kooperativ. Zudem gebe es Familienmitglieder in ganz Europa. Bekannte Telefonnummern der beiden werden nicht genutzt, heißt es weiter. Eine Fahndung in Asylunterkünften der Stadt Köln habe "keine Ergebnisse" gebracht.

Der Kindesvater: Er wird als gewalttätig eingeschätzt und war der Grund für das Einschreiten des Jugendamts. (Quelle: Polizei Köln)



Wer die kleine Medina oder ihre Eltern gesehen hat, kann sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat 53 unter 0221 229-0 oder poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.