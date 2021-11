Köln

Stadt Köln zieht positive Zwischenbilanz zum Karnevalauftakt

11.11.2021, 20:17 Uhr | dpa

Junge Menschen feiern in dem 2G-Bereich um den Zülpicher Platz und der Zülpicher Straße. Foto: Thomas Banneyer/dpa (Quelle: dpa)

Die Stadt Köln hat eine positive Zwischenbilanz zum Auftakt der Karnevalssaison gezogen. Der 11.11. "verläuft bislang ruhig", meldete die Stadt am Donnerstagabend. Die Lage in der Altstadt habe sich entspannt. Trotz des großen Andrangs hätten die Einlasskontrollen gut funktioniert und für die Feiernden sei auch an den Hotspots auf Heu- und Altem Markt ausreichend Platz geblieben.

Der Rettungsdienst der Stadt Köln meldet für die Altstadt und das Zülpicher Viertel bis 18.00 Uhr nur 92 Einsätze - weitaus weniger als in den Vorjahren. Ähnlich positiv fiel die Bilanz der Malteser aus. "Wir hatten bisher nur 30 kleinere und größere Blessuren an unseren fünf Unfallhilfsstellen zu behandeln", berichtete der Malteser-Einsatzleiter Alexander Quantius am Nachmittag - auch hier war der Andrang damit deutlich geringer als bei der letzten Sessionseröffnung noch vor Corona im Jahr 2019.

Im Zülpicher Viertel wurde eine Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes verletzt. Nachdem das Team wegen lauter Außenbeschallung eine Wohnung aufgesucht hatte, quittierten die Bewohner den Besuch mit Flaschen- und Dosenwürfen. Eine der Dosen traf die Mitarbeiterin am Kopf. Doch konnte sie ihren Dienst fortsetzen. Der Randalierer wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet eine Anzeige. Fünf hilflose Personen wurden den Rettungskräften übergeben. Vier davon waren so betrunken, dass sie alleine nicht mehr nach Hause fanden.

Wegen großen Zulaufs hat die Stadt Köln am Donnerstagnachmittag Feiernde aufgerufen, nicht mehr das beliebte Zülpicher Viertel anzusteuern. Der Party-Hotspot sei um 15.15 Uhr "vollgelaufen", teilte ein Sprecher mit. Auch die "Entlastungsflächen" seien mittlerweile ausgelastet.