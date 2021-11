A4 komplett gesperrt

Mehrere Autos krachen ineinander – ein Toter

28.11.2021, 10:41 Uhr | dpa

Blaulicht (Symbolbild): "Auch ohne erkennbaren Niederschlag ist vereinzelt mit dem plötzlichen Auftreten eisglatter Fahrbahnstellen zu rechnen", warnte die Polizei im nahen Düren am Sonntagmorgen. (Quelle: Jens Büttner/dpa)

Schlimmer Unfall auf der Autobahn: Mehrere Fahrzeuge verunfallten. Ein Mensch starb, weitere wurden teils lebensgefährlich verletzt. Die Polizei warnte vor Blitzeis.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Eschweiler-Weisweiler (Städteregion Aachen) ist eine Person ums Leben gekommen. Weitere Autofahrer seien auch teils schwer bis lebensgefährlich verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Demnach sperrten Beamte die A4 am Sonntagmorgen in beide Fahrtrichtungen komplett ab. Der Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen habe sich um kurz nach 7 Uhr in Richtung Köln ereignet. Ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber seien vor Ort. Die Sperrung werde voraussichtlich mehrere Stunden lang andauern, sagte die Sprecherin. Der Verkehr wird abgeleitet. Weitere Details sind noch zunächst unklar. Zuvor hatte der "Express" berichtet.

Die Polizei im nahen Düren warnte am Sonntagmorgen vor Blitzeis auf Straßen und Wegen und appellierte, vorsichtig zu fahren: "Auch ohne erkennbaren Niederschlag ist vereinzelt mit dem plötzlichen Auftreten eisglatter Fahrbahnstellen oder Gehwege zu rechnen."