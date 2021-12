Blumen und Kerze in Müll geschmissen

Willi Herrens Witwe prangert "Grabschändung" an

08.12.2021, 16:01 Uhr | t-online

Das Grab von Willi Herren auf dem Melatenfriedhof in Köln: Seit seinem Tod gibt es in der Familie Zank um die Ruhestätte. (Quelle: Future Image/imago images)

Die Witwe von Willi Herren ist empört: Zum wiederholten Male sei von ihr am Grab ihres Mannes niedergelegter Schmuck geplündert worden. Sie spricht von "Grabraub, Grabschädigung und Störung der Totenruhe".

Jasmin Herren hat auf Instagram die wiederholte "Schändung" des Grabes ihres verstorbenen Mannes angeprangert. Sie veröffentlichte Bilder eines von ihr niedergelegten Blumenkranzes in Herzform – der ein paar Tage später im Müll lag.

Auch eine Jahreskerze, die eigentlich zwölf Monate lang für den toten Schlagersänger Willi Herren leuchten sollte, sei achtlos weggeworfen worden. "Ich kann nicht nachvollziehen, dass jemand auf dem Grab meines Mannes rumtrampelt", sagte Jasmin Herren dem Sender RTL. "Das macht mich traurig und gleichzeitig wütend. Wir reden hier von Grabraub, Grabschädigung und Störung der Totenruhe."

Zwei Aufnahmen aus der Instagram-Story von Jasmin Herren: Das Grab ihres Mannes und der abgeräumte Grabschmuck im Müll. (Quelle: @jasminherren78/Instagram)



Köln: Streit um Willi Herrens Grab schwelt schon lange

Schon in der Vergangenheit hatte es immer wieder Zoff um die Ruhestätte von Willi Herren gegeben. Im Mai beobachteten Reporter, wie seine Tochter Alessia eine Schleife von einem Kranz abgerissen hatte. Darauf stand: "Ich liebe Dich! Deine Ehefrau Jasmin. Auf ewig, in jeder Sekunde, in meinem Herzen und in meiner Seele. E Levve lang.“

Es hieß, Alessia sei damals in Begleitung ihrer Mutter gewesen, der ehemaligen Lebensgefährtin von Herren. Später warf Jasmin Herren der Familie von Willi öffentlich vor, das Grab nicht gut zu pflegen.



Jasmin Herren: Auszeit von Instagram

Ein Streit, der offenbar immer noch nicht beigelegt ist – und an Jasmin Herren zehrt. Bei Instagram kündigte sie nun an, eine Auszeit nehmen zu wollen: "Mein Management übernimmt meinen Account für ein Weilchen. Ich hole meinen Schlaf nach."



Willi Herren starb diesen April im Alter von 45 Jahren. Er liegt auf dem Melatenfriedhof in Köln.