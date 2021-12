Nach Kölner Silvesternacht

Ex-Polizeipräsident wird Fall für Karlsruhe

15.12.2021, 13:57 Uhr | dpa

Wolfgang Albers spiegelt sich vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster in einer Plexiglasscheibe (Archivbild): Der ehemalige Polizeipräsident musste gegen seinen Willen in den Ruhestand. (Quelle: Guido Kirchner/dpa)