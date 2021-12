Köln

Polizeieinsatz: Verdacht auf Beschaffung von Bombenmaterial

16.12.2021, 10:42 Uhr | dpa

Die Polizei hat wegen eines Verdachts auf Materialbeschaffung für einen Bombenbau mehrere Objekte in Köln durchsucht. In den Einsatz am Donnerstagmorgen seien auch Spezialeinheiten involviert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Es habe sich um einen "Gefährdungssachverhalt" gehandelt.

"Es gab den Verdacht, dass sich jemand Grundstoffe für die Herstellung von USBV - also unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen - organisiert", sagte der Sprecher - also etwas, das man in die Luft jagen könne.

Über die Ergebnisse der Durchsuchungen, die Hintergründe und mögliche Festnahmen gab es zunächst keine Angaben. Zunächst hatte der "Express" über den Polizeieinsatz berichtet.