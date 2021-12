Schüsse in Köln

Männer überfallen Laden mit Sturmgewehr

23.12.2021, 20:06 Uhr | dpa, MaM

Einsatzfahrzeuge in Köln: Die drei Täter konnten flüchten. (Quelle: Vincent Kempf)

In Köln sind Schüsse gefallen: Drei maskierte Männer haben ein Feinkostgeschäft gestürmt. Einer der Täter schoss mit einem Sturmgewehr – bevor die drei flüchteten.

Bei einem Raubüberfall auf ein Feinkostgeschäft auf dem Kölner Großmarkt sind nach Angaben der Polizei Schüsse gefallen. Demnach seien am Donnerstagabend zwei mit Schusswaffen bewaffnete Männer gegen in das Feinkostgeschäft gestürmt, während ein Komplize vor dem Geschäft Schmiere stand. Einer der beiden Männer soll mit seinem Sturmgewehr zudem Schüsse in die Luft abgefeuert haben.

Die mit dunkelblauen Skimasken maskierten Männer bedrohten eine Angestellte und erbeuteten so Bargeld. Einen genauen Betrag gab die Polizei zunächst nicht an. Mit ihrer Beute flüchteten die zwischen 1,70 m und 1,85 m großen Täter in einem silbernen Fahrzeug.

Köln: Erste Zeugen sagen aus

Ersten Zeugenaussagen zufolge trug einer der Gesuchten eine dunkelblaue Jacke mit auffälligen gelben Aufnähern. Die Männer werden als schlank und muskulös beschrieben.

Der Großmarkt liegt im Stadtteil Raderberg im Kölner Süden. Bei der Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Zu weiteren Details zu dem Überfall wollten sich die Beamten zunächst nicht äußern.