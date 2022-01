Köln

FC-Coach Baumgart vertagt Torwart-Entscheidung

07.01.2022, 15:09 Uhr | dpa

Fußball-Torwart Marvin Schwäbe soll beim 1. FC Köln trotz der Rückkehr des langjährigen Stammkeepers Timo Horn zumindest in den nächsten drei Bundesligaspielen die Nummer eins bleiben. Darauf hat sich FC-Coach Steffen Baumgart vor dem Rückrundenstart am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC festgelegt, eine langfristige Entscheidung in der Torwartfrage aber vertagt. "Schwäbe wird die kommenden drei Ligaspiele machen. Im DFB-Pokal soll Timo Horn zum Einsatz kommen. Nach dem Spiel gegen Bochum werde ich mich für die Saison festlegen, wer dann die Nummer eins ist", erklärte Baumgart am Freitag die von ihm getroffene Regelung.

Horn, der seit dem Aufstieg 2019 insgesamt 80 Bundesligaspiele für die Kölner absolvierte, hatte sich im vergangenen November eine Knieverletzung zugezogen und fiel mehrere Wochen aus. In dieser Zeit konnte der 26 Jahre alte Schwäbe überzeugen. Baumgart ist von beiden Keepern überzeugt und will Horn auch aufgrund seiner Verdienste für den Club die Chance zur Rückkehr geben: "Timo war hier zehn Jahre lang die klare Nummer eins. Es hat es verdient, sich im Training wieder reinzuarbeiten."

Schwäbe erhielt somit die Stammplatzgarantie für die Partien bei der Hertha, gegen Bayern München (15. Januar) und beim VfL Bochum (22. Januar). Horn soll am 18. Januar im Pokal-Achtelfinale gegen den Hamburger SV auflaufen. Baumgart freut sich über den neu entfachten Konkurrenzkampf. "Beide bringen im Training jetzt schon sehr gute Leistungen. Ich bin gespannt, wie dann meine Entscheidung aussieht", meinte der Coach.

Vor dem Match in Berlin plant Baumgart nicht mit dem erkrankten Verteidiger Jorge Meré. Fraglich ist der Einsatz von Angreifer Sebastian Andersson, der eine Grippe auskurieren musste.