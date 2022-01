Es begann mit einem Malheur vor der Wache

Jaguar fährt auf Flucht vor Polizei mehrere Autos zu Schrott

28.01.2022, 08:46 Uhr | t-online, mtt

Polizisten nach Ende der Flucht am Jaguar: Mehrere Autos wurden zerstört oder schwer beschädigt. (Quelle: Vincent Kempf)

Erst passierte einem Jaguar-Fahrer direkt vor einer Polizeiwache ein fahrerisches Missgeschick, dann entwickelte sich eine wilde Verfolgungsjagd. Am Ende waren mehrere Autos demoliert.

In der Nacht zu Freitag hat die Polizei in Overath bei Köln einen Jaguar-Fahrer verfolgt, der den Beamten entkommen wollte. Kurz vor Mitternacht war Polizisten direkt vor ihrer Wache Overath-Rösrath an der Hoffnungsthaler Straße ein Jaguar aufgefallen, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Dieser stieß demnach zunächst gegen den Bordstein, blieb dann auf dem Gehweg stehen.

Als Beamte aus der Wache kamen, um sich das genauer anzusehen, gab der Fahrer der Limousine Gas und flüchtete. Mehrere Streifenwagen jagten dem Fahrer daraufhin hinterher.

Motorraum zerstört: Auch dieser BMW wurde schwer vom Jaguar-Fahrer erwischt. (Quelle: Vincent Kempf)



Unfall in Overath bei Köln: Laterne umgefahren, vier Autos zum Teil heftig beschädigt

Weit kam der Mann nicht: Nach zweieinhalb Kilometern geriet er laut dem Bericht des Reporters mit seinem Jaguar links von der Bergischen Landstraße ab, knallte gegen eine Laterne und rammte drei geparkte Autos. Auch ein ebenfalls geparkter VW-Bus sei beschädigt worden.

Fotos vom Unfallort zeigten zum Teil heftige Zerstörung und deuten auf eine große Wucht des Aufpralls hin: Die Laterne wurde aus dem Pflaster gerissen, die Fronten eines BMW und eines weiteren Autos sind schwer demoliert, die Motoren kaputt.

Dem Reporter zufolge nahm die Polizei den Fahrer fest, brachte ihn offenbar verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei bestätigte t-online die wilde Verfolgungsjagd, will sich zu Details aber erst später äußern. So bleibt unter anderem vorerst unklar, weshalb der Mann vor der Polizei die Flucht ergriff und wie schwer er verletzt wurde.