Junge soll noch gelebt haben

Frau nach Fund von Babyleiche am Rhein festgenommen

03.02.2022, 15:31 Uhr | dpa

Ermittler am Fundort der Babyleiche: Am Mittwoch war der tote Säugling von einem Spaziergänger entdeckt worden. (Quelle: Thomas Banneyer/dpa)

Nach dem Fund einer Babyleiche in Köln hat die Polizei eine Frau festgenommen. Sie steht im Verdacht, den neugeborenen, noch lebenden Jungen am Rheinufer abgelegt zu haben.

Nur einen Tag nach dem Fund eines toten Babys am Kölner Rheinufer hat die Polizei eine Tatverdächtige: Bei der 37-Jährigen könnte es sich nach ersten Erkenntnissen um die wohnungslose Mutter des Kindes handeln, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Der tote Junge war am Mittwoch gefunden worden. Er lag unter einem terrassenartigen Aussichtspunkt in Nähe des Rheins in Köln. Die Polizei geht davon aus, dass der Junge noch lebte, als die Frau ihn abgelegt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit, ob die Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll. Zuvor hatte eine Obduktion des toten Babys noch kein abschließendes Ergebnis erbracht. Aus diesem Grund seien weitere rechtsmedizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Diese würden einige Tage in Anspruch nehmen.

Ein Passant hatte das tote Baby am Mittwoch an einem bei Spaziergängern, Joggern und Radfahrern beliebten Uferabschnitt gefunden. An der Fundstelle befand sich ein notdürftig eingerichteter Schlafplatz mit Decken und Kissen.