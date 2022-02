Keine Verletzten

Brand in der Schildergasse – komplizierter Feuerwehreinsatz

08.02.2022, 17:47 Uhr | mec, t-online

Feuerwehreinsatz in der Schildergasse in Köln: Ein Brand im Dach sorgte für eine starke Rauchentwicklung, wie die Kölner Feuerwehr mitteilte. (Quelle: Vincent Kempf)

In der Schildergasse in der Kölner Innenstadt hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Vor Ort forderten die Einsatzkräfte noch Verstärkung an. Verletzt wurde jedoch niemand.

Wegen starker Rauchentwicklung in einem Haus in der Schildergasse ist die Kölner Feuerwehr am Dienstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr alarmiert worden. Das teilte ein Pressesprecher auf Anfrage mit. Betroffen sei ein fünfgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus in der Haupteinkaufsstraße. Das betroffene Haus sowie das benachbarte seien evakuiert worden, Personen seien nicht gefährdet gewesen, heißt es weiter.

Der Brandherd, ein Schwelbrand, liegt im Dach des Gebäudes, die Brandursache sei noch unklar, sagt der Pressesprecher der Feuerwehr weiter. Wegen der starken Rauchentwicklung und der "exponierten Lage" des Gebäudes forderten die Einsatzkräfte vor Ort Verstärkung von einem zweiten und dritten Löschzug an.

Feuer in Kölner Schildergasse: Löscharbeiten sollen lange andauern

Der Einsatz sorgte laut Pressesprecher für erhebliche Verkehrsbehinderungen und dauerte am späten Nachmittag noch an. Der Schwelbrand befindet sich laut Informationen der Feuerwehr in einer Dehnungsfuge, an die die Einsatzkräfte nur von oben und sehr schwierig drankommen würden; die Löscharbeiten seien "zeit- und personalintensiv".



Ob die Bewohner später wieder in das Haus zurückkehren können, war zunächst ebenfalls unklar.