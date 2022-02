Dealer trotz Videoüberwachung aktiv

Polizei hebt Drogenbunker in Köln aus

10.02.2022, 14:08 Uhr | t-online, LKA

Drogendealer lassen sich nicht einschüchtern: Trotz deutlicher Polizeipräsenz auf dem Kölner Ebertplatz mussten die Beamten erneut zahlreiche Drogenbunker ausmachen.

Er wird videoüberwacht und sowohl zivile als auch uniformierte Polizeibeamte sind auf dem Ebertplatz in Köln präsent. Dennoch musste die Polizei erneut etliche Drogenbunker bei einer Überprüfung ausfindig machen.

So stellten Beamte laut Mitteilung in Deckenlampen der Bahnunterführung, in Mülleimern, herumliegenden Kaffeebechern und in einem Rollgitter eines KVB-Infoschalters 26 Druckverschlusstütchen mit Cannabis sicher.

Die Polizei wolle auch zukünftig gegen den illegalen Drogenhandel auf dem Ebertplatz vorgehen, bekannte Rivalitäten unter den Verkäufern verhindern und so für mehr Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sorgen.