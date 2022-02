Mit 8.800 Zuschauern

So soll der Rosenmontag im Kölner Stadion gefeiert werden

12.02.2022, 12:45 Uhr | t-online, fas

Köln bereitet sich auf ein Rosenmontagsfest unter Corona-Bedingungen vor: Statt durch die Straßen wird der Umzug in diesem Jahr durch das Rheinenergie-Stadion ziehen. Mit dabei: Tausende Teilnehmer sowie Zuschauer.

Auch 2022 kann der Rosenmontagszug nicht so stattfinden, wie man es eigentlich gewohnt ist – mit unzähligen Menschen auf den Straßen Kölns, mit dichtem Gedränge und Tonnen an Süßigkeiten, die in der Innenstadt verteilt werden. Doch einen "Zoch" und eine große Feier wird es geben: Das Festkomitee Kölner Karneval hat jetzt das Konzept für den 28. Februar vorgestellt.

Der Umzug soll in diesem Jahr durch das Rheinenergie-Stadion gehen – mit 4.700 Teilnehmenden aus 65 Karnevalsgesellschaften und 8.800 Zuschauern auf den Tribünen. Zum Programm gehören unter anderem 22 Persiflagewagen, 20 Festwagen, Tanzgruppen und Spielmannszüge – laut Veranstaltern also alles, was zum "Zoch" gehört. Die Persiflagewagen sollen anschließend auf zwölf Plätzen in der Kölner Innenstadt ausgestellt werden.

Rosenmontag in Köln: Ticketvorverkauf startet kommende Woche

Musikalische Untermalung im Zug gibt es auch: Angekündigt wurden "Bläck Fööss", "Fiasko" und "Et Klimermännche". Der WDR überträgt das Spektakel am Rosenmontag live im Fernsehen, Höhepunkte gibt es zudem ab 14.10 Uhr im Ersten zu sehen.

Der Vorverkauf für die Plätze im Stadion beginnt Ende kommender Woche zum Preis von 11,11 Euro auf der Website des Festkomitees Kölner Karneval. Vor Ort gilt die 2G-plus-Regel.