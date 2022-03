Köln

"Peace Please": Kölner Bands sammeln Spenden für Ukraine

23.03.2022, 03:47 Uhr | dpa

Kölner Bands wie die Bläck Fööss, die Paveier, Brings und die Höhner treten heute bei einem Benefiz-Konzert für die Ukraine auf dem Kölner Heumarkt in der Altstadt auf. Das Motto heißt "Peace Please". Der Veranstaltungsort werde frei zugänglich sein mit dort aufgestellten Spendensäulen, sagte Dirk Kästel von der Stiftung "Kunst hilft geben". Mit den Spenden würden ukrainische Flüchtlinge unterstützt. Die Bethe-Stiftung werde alle Spenden bis zu einer Höhe von 100.000 Euro verdoppeln. Der 81 Jahre alte Unternehmer und Stifter Erich Bethe sagte, er habe als kleiner Junge den Zweiten Weltkrieg überlebt und sei schockiert darüber, dass der Krieg jetzt nach Europa zurückgekehrt sei und Kinder wieder so leiden müssten.

Es gibt auch Künstler, die an der Veranstaltung nicht teilnehmen wollten, aber dafür zum Beispiel Werke zur Verfügung stellten. So spendete der Fotograf Boris Becker den Angaben zufolge ein Bild des Kölner Doms.