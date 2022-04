"The Great Fight Night"

Twitch-Stars Trymacs und MckyTV boxen in der Lanxess Arena

02.04.2022, 15:56 Uhr | t-online, cco

Werbeplakat für die "Fight Night": Die Twitch-Stars Trymacs und MckyTV sind eigentlich für ihre Live-Streams bekannt. Am Samstag boxen sie gegeneinander in der Lanxess Arena. (Quelle: Lanxess Arena)

Sie zählen zu den bekanntesten Twitch-Streamern Deutschlands, jetzt gehen sie aufeinander los: In der live übertragenden "The Great Fight Night" treten Trymacs und MckyTV im Boxring gegeneinander an.

Auf der Streaming-Plattform Twitch konkurrieren sie mit Klicks, jetzt wollen die Streamer Maximilian Stemmler (alias Trymacs) und MckyTV bei der "Great Fight Night" im Boxring gegeneinander antreten.

Prominenten Beistand bekommen die Kämpfer durch Moderator Steven Gätjen und Ex-Profi-Boxer Axel Schulz. Bekannt sind Trymacs und MckyTV für ihre GamePlay-Streams und Reaction-Videos. Statt vor dem Computer müssen die beiden am Samstag live in Köln gegeneinander antreten.

Köln: Acht Streamer messen sich im Zweikampf

"Es gibt nicht viel, was hier in der Arena noch nicht stattgefunden hat. Ein Boxkampf zwischen Streamern gehört definitiv dazu", sagt Stefan Löcher, Geschäftsführer der Lanxess-Arena zu dem Event.



Neben Trymacs und MckyTV treten noch weitere Streamer gegeneinander an: Rewinside fordert Streamer Amar heraus, Rumathra kämpft gegen Vlesk und Chefstrobel tritt gegen Streamer xHankyy in den Ring.

Wer das Event nicht vor Ort verfolgen kann, kann das Event live auf der Video-On-Demand-Plattform Joyn ansehen.