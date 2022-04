Festnahme in Köln

Nachbarn hören Streit – Polizei findet tote Frau

19.04.2022, 07:30 Uhr | dpa, ads

Weil Personen in einem Haus laut gestritten haben, riefen Nachbarn die Polizei – doch die findet nur noch eine leblose Frau. Der Mann in der Wohnung wurde festgenommen, eine Mordkommission eingerichtet.

Die Polizei hat am Ostermontag nach einem Streit in Köln eine tote Frau in einer Wohnung gefunden. Polizisten nahmen einen 41-Jährigen nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Köln-Nippes fest, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Nachbarn hatten gegen 16.45 Uhr einen Streit gehört und die Polizei gerufen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Eine Mordkommission ermittelt nun die Hintergründe der mutmaßlichen Tat. In welchem Verhältnis der Festgenommene zu der 36-Jährigen stand, teilte die Polizei nicht mit.