Köln: Trainer Baumgart hat Champions League im Hinterkopf

Trainer Steffen Baumgart hat mit dem ├ťberraschungsteam 1. FC K├Âln auch die m├Âgliche Teilnahme an der Champions League im Sinn - ohne dies explizit auszusprechen. "Wir haben noch sechs m├Âgliche Punkte und so, wie die Mannschaft auftritt, ist auch die M├Âglichkeit gegeben, das Gr├Â├čtm├Âgliche, diese sechs Punkte, zu erreichen", sagte Baumgart der "Bild"-Zeitung.

Mit einem Unentschieden im Heimspiel am vorletzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg h├Ątten die im Vorjahr erst in der Relegation geretteten K├Âlner die Teilnahme am Europacup sicher. "Danach kommt vielleicht eine andere Konstellation", sagte der 50-J├Ąhrige: "Ich wei├č nicht, ob danach schon Schluss ist."