Wüst will jeden Ort über 20.000 Einwohner an ÖPNV anbinden

W├╝st will jeden Ort ├╝ber 20.000 Einwohner an ├ľPNV anbinden

Die f├╝nf Spitzenkandidaten f├╝r die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben sich einhellig f├╝r einen besseren Ausbau der Infrastruktur und des ├ľffentlichen Personennahverkehrs (├ľPNV) ausgesprochen. Ein Streitpunkt bei der Diskussion am Dienstagabend in der WDR-Live-Sendung "Wahlarena" war die Sanierung der vielen maroden Autobahnbr├╝cken in NRW. Gr├╝nen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur sprach sich f├╝r eine st├Ąrkere Priorisierung der vielen Projekte aus. Die seit Monaten komplett gesperrte Rahmede-Talbr├╝cke auf der A45 bei L├╝denscheid sei ein "Symbol daf├╝r, dass wir priorisieren m├╝ssen", sagte Neubaur. "Sanieren vor Neubau, das ist die L├Âsung."