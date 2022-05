Augenzeugen eines Überfalls sollen im Drach-Prozess aussagen

Am Mittwoch (9.15 Uhr) soll vor dem K├Âlner Landgericht der Prozess gegen Reemtsma-Entf├╝hrer Thomas Drach fortgesetzt werden. Dabei ist geplant, die Beweisaufnahme im Fall eines ├ťberfalls auf einen Geldtransporter am Flughafen K├Âln/Bonn im M├Ąrz 2019 fortzusetzen. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters vom Montag sollen Augenzeugen des ├ťberfalls, bei dem ein Geldbote angeschossen worden war, vernommen werden.

Drach werden neben dem ├ťberfall am Flughafen noch drei weitere ├ťberf├Ąlle auf Geldtransporter in K├Âln, Frankfurt am Main sowie im hessischen Limburg zur Last gelegt. Der 61-J├Ąhrige ist wegen besonders schweren Raubes und versuchten Mordes angeklagt, da er zwei Geldboten durch Sch├╝sse lebensgef├Ąhrlich verletzt haben soll. Neben Drach sitzt ein mutma├člicher Komplize mit auf der Anklagebank. Der Niederl├Ąnder soll beim ├ťberfall am Flughafen der Fluchtwagenfahrer gewesen sein.