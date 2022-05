K├Âln Hartung will Olympische Spiele in Deutschland Von dpa 05.05.2022 - 20:30 Uhr Lesedauer: 1 Min. Fr├╝herer S├Ąbelfechter Max Hartung. (Quelle: Federico Gambarini/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Der fr├╝here S├Ąbelfechter Max Hartung bedauert, nie Olympische Spiele in seinem Heimatland erlebt zu haben und m├Âchte sich deshalb in seiner zweiten Karriere als Sportfunktion├Ąr daf├╝r einsetzen. "Zu Hause anzutreten, ist etwas ganz Besonderes", sagte der dreimalige Olympia-Teilnehmer, der bei Welt- und Europameisterschaften 13 Medaillen holte: "Ich hatte zumindest das Gl├╝ck, 2019 eine Heim-EM in D├╝sseldorf zu erleben. Das war eines der besten Events ├╝berhaupt. Aber es waren keine Olympischen Spiele. Ich w├╝nsche denen, die nach mir kommen, dass sie zu Hause bei Olympia antreten k├Ânnen. Diese Hoffnung habe ich nicht aufgegeben und daf├╝r stehe ich auch in meiner neuen Rolle."

Der 32 Jahre alte Hartung ist inzwischen Gesch├Ąftsf├╝hrer der Sportstiftung Nordrhein-Westfalen, zuvor stand er als Gr├╝ndungspr├Ąsident der Vereinigung Athleten Deutschland vor. Er habe Verst├Ąndnis f├╝r Misstrauen in der Bev├Âlkerung, sagte Hartung: "Das Vertrauen der Menschen in der Region, die es ausrichten wollen, muss m├╝hsam aufgebaut werden. Damit B├╝rgerbescheide positiv ausfallen und Begeisterung geweckt wird." Dennoch ist er sicher: "Sportevents k├Ânnen einen unheimlichen Mehrwert schaffen. Zu sagen, wir machen das gar nicht mehr oder nur noch in autokratischen L├Ąndern, kann nicht das Ergebnis sein."