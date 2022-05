Große Nachfrage nach neuen Reisepässen

Der Kommunalverband appelliert an die B├╝rger, m├Âglichst fr├╝h Antr├Ąge zu stellen. Nach dem Auslaufen der Corona-Beschr├Ąnkungen sei die Termin-Nachfrage in vielen St├Ądten besonders hoch. "Corona hat daf├╝r gesorgt, dass viele Menschen ihre Ausweispapiere nicht rechtzeitig neu beantragen wollten oder konnten", schilderte Dedy. In einigen St├Ądten hat sich die Zahl der ├╝ber 16-J├Ąhrigen ohne g├╝ltiges Ausweisdokument nach Einsch├Ątzung des St├Ądtetages NRW verdreifacht.

So sind in K├Âln nach Angaben der Stadt Termine in den Kundenzentren sowie zus├Ątzlich in einer tempor├Ąren Ausweis- und Meldestelle zu bekommen. In Bonn sind Termine f├╝r Reisep├Ąsse laut Stadt aktuell innerhalb von zwei bis drei Wochen verf├╝gbar. "Die Bew├Ąltigung der Corona-Pandemie und die gro├če Zahl von Gefl├╝chteten aus der Ukraine stellt das Dienstleistungszentrum noch immer vor eine gro├če Herausforderung", sagte eine Sprecherin. F├╝r "Notfallkunden" bei kurzfristig anstehenden Reisen w├╝rden individuelle L├Âsungen gefunden.