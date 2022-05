Bei Durchsuchungen in Jugendeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen hat die Staatsanwaltschaft offenbar Akten von Patienten von Winterhoff beschlagnahmt. Das berichten WDR und die "SZ". Recherchen der beiden Medien hatten im vergangenen Jahr unseri├Âse Behandlungsmethoden des Arztes ans Licht gebracht.

Am Donnerstag seien 100 Kriminalbeamte in drei Bundesl├Ąndern im Einsatz gewesen, um im Rahmen der Ermittlungen um Winterhoff umfangreiche Beweismittel zu sichern, so der WDR. Gegen den Kinderpsychologen werde wegen des Verdachts der gef├Ąhrlichen K├Ârperverletzung ermittelt. Neben seiner ehemaligen Praxis in Bonn seien 15 Jugendhilfeeinrichtungen, in denen Winterhoff arbeitete, durchsucht worden.