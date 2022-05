Die Polizei fahndet nach drei Männern, die einen 31-Jährigen am Rudolfplatz in Köln zusammengeschlagen und auf ihn eingetreten haben sollen, als er auf dem Boden lag. Bilder lieferte eine Videoüberwachung.

Drei Männer sollen auf einen 31-jährigen Mann am Rudolfplatz eingeprügelt haben – nun sucht die Polizei mit Fotos von einer Videoüberwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern. Hier gelangen Sie zu den Bildern. Der Tatvorwurf lautet gefährliche Körperverletzung.

Die Tat geschah bereits im Juli vergangenen Jahres, genauer am 11. Juli 2021 gegen 3.30 Uhr in der Nacht. Laut Polizeiangaben geriet der Mann, der später zusammengeschlagen wurde, mit den drei Tatverdächtigen in "verbale Streitigkeiten".