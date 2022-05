Tödlicher Brand in Köln: Am späten Abend bricht ein Feuer in einer Wohnung im Stadtteil Rath-Heumar aus. Fünf Menschen können sich retten, doch für eine Person kommt jede Hilfe zu spät.

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Köln ist ein Mensch ums Leben gekommen. Vier Bewohner konnten sich am späten Montagabend selbst in Sicherheit bringen, ein fünfter Bewohner konnte sich mit der Hilfe eines Nachbarn retten, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Der oder die Tote war in der Brandwohnung im Stadtteil Rath-Heumar aufgefunden worden.