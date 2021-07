Fahndung in Leipzig

Gefangener flüchtet kurz vor Einlieferung in Gefängnis

23.07.2021, 19:24 Uhr | t-online

In Leipzig und Markkleeberg fahnden die Bundes- und die Landespolizei nach einem flüchtigen 27-Jährigen. Offenbar war er kurz vor seiner Überstellung in die JVA Leipzig entwischt.

In Leipzig-Probstheida und Markkleeberg-Wachau ist am Donnerstagmorgen ein gemeinsamer Fahndungseinsatz der Bundes- und Landespolizei. Dabei ist auch ein Hubschrauber zum Einsatz gekommen, wie die Bundespolizei Mitteldeutschland auf Twitter mitteilte.

Wie die Bundespolizei Leipzig berichtet, soll es sich bei dem Einsatz um die Fahndung nach einem 27-Jährigen handeln, der kurz vor seinem Haftantritt geflüchtet ist. Der Mann habe am Bahnhof in Leipzig einer Frau das Handy entwendet und wurde daraufhin festgenommen.



Flüchtiger war der Polizei bereits bekannt

Da er bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt war, wurde Untersuchungshaft angeordnet, die der Mann eigentlich am Donnerstagmorgen hätte antreten sollen. Doch der Mann flüchtete kurz vor die Einlieferung in die JVA in ein angrenzendes Gewerbegebiet. Auch am Nachmittag konnte er trotzt Fahndung nicht gefunden werden.

Von dem Trickdieb gehe jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung aus, sagte ein Bundespolizeisprecher dem MDR. Demnach kommt bei der Suche nach dem Mann auch ein Fährtenhund zum Einsatz.