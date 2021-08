Leipzig

Bahnstreik: Erhebliche Einschränkungen auch in Thüringen

11.08.2021, 08:59 Uhr | dpa

Eine S-Bahn der Deutschen Bahn (DB) fährt an einem Bahnübergang mit einer roten Ampel vorbei. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (Quelle: dpa)

Wegen des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) müssen sich die Menschen in Thüringen auf zahlreiche Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Seit dem frühen Mittwochmorgen gelte ein Ersatzfahrplan, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Bundesweit wurden demnach drei Viertel aller Fernzüge gestrichen, im Regional- und S-Bahnverkehr sei besonders im Osten Deutschlands mit Einschränkungen zu rechnen.

Zu Beeinträchtigungen soll es unter anderem auf den Strecken der Regionalzüge RE 2, RE 3 und RB 52 kommen, die zwischen Erfurt sowie Kassel, Altenburg und Leinefelde verlaufen. Betroffen ist außerdem der RE 1 zwischen Göttingen und Glauchau. Je nach Streiklage kann es nach den Angaben vom Mittwochmorgen aber auch zu weiteren Einschränkungen kommen: "Wir können für nichts garantieren", sagte der Bahnsprecher. Fahrgäste sollten ihre Reisen darum möglichst verschieben oder sich immer aktuell über den Fahrplan informieren.

Die GDL-Mitglieder streiken für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Geld in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Dahinter schwelt in der Belegschaft auch ein Streit zwischen GDL und der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG darum, wer letztlich die Tarifverträge mit dem Unternehmen maßgeblich aushandelt.