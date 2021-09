Leipzig

"Wir sind alle LinX"-Demo in Leipzig: 3000 Menschen erwartet

16.09.2021, 11:19 Uhr | dpa

Bei der geplanten Demonstration der linken Initiative "Wir sind alle LinX" am Samstag in Leipzig erwarten die Organisatoren laut Angaben der Stadt 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine Mobilisierung erfolge deutschlandweit, teilte eine Sprecherin der Stadt Leipzig am Donnerstag mit. Zunächst hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Das Motto der Veranstaltung ist demnach "Wir sind alle Antifaschist:innen - Wir sind alle LinX". Hintergrund der Demonstration ist der Prozess gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte aus Leipzig und Berlin. Die Generalbundesanwaltschaft wirft ihnen vor, zwischen 2018 und 2020 gezielt Menschen aus der rechten Szene in Leipzig und Wurzen sowie in Eisenach attackiert und brutal zusammengeschlagen zu haben.

Das Bündnis "Wir sind alle LinX" solidarisiert sich ausdrücklich mit Lina E. und fordert ein Ende der "Diffamierungskampagnen gegen linkes und antifaschistisches Engagement", wie es auf der Internetseite des Bündnisses heißt.

Auch die sächsische Linke fühle sich dem Anliegen der Demonstration verbunden, teilte sie am Donnerstag mit. Mit der Demonstration solle ein starkes Zeichen gegen den gesellschaftlichen und politischen Rechtsruck, gegen rechte Hetze auf der Straße und in den Parlamenten und rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden gesetzt werden.

Der Vorsitzende der Leipziger Linken, Adam Bednarsky, sagte laut Mitteilung, dass immer wieder Mitglieder und Mandatsträger der Partei von Neonazis angegriffen und bedroht würden. "Allein das Büro des im Leipziger Süden direkt gewählten Bundestagsabgeordneten, Sören Pellmann, wurde auf unterschiedlichste Art und Weise 32-mal angegriffen und sein Wahlkreis-Auto angezündet." Die Linke begrüße, dass es vor der Bundestagswahl in Leipzig noch ein starkes Zeichen gegen den Rechtsruck geben werde.