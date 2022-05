Warnstreiks im Sozialdienst: Hunderte Kitas betroffen

Eltern von Kita-Kindern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Th├╝ringen m├╝ssen sich am Mittwoch erneut auf Einschr├Ąnkungen bei der Betreuung einstellen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat die Besch├Ąftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zu ganzt├Ągigen Warnstreiks aufgerufen. Aktionen soll es demnach am Mittwoch unter anderem in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Halle, Dessau, Erfurt und Gotha geben.