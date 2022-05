Erst kamen sie heimlich als Feuerteufel, danach spielten sie die Retter in der Not: Polizei und Staatsanwaltschaft Leipzig haben drei Mitglieder von zwei Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Parthenstein identifiziert, die im Landkreis Leipzig verantwortlich fĂŒr eine ausgedehnte Brandserie sein sollen. Die Polizei schĂ€tzt den angerichteten Gesamtschaden auf 300.000 Euro .

Wochenendhaus brannte komplett nieder

In Wermsdorf, rund eine halbe Autostunde entfernt, wird dem Quartett der Brand eines leerstehendes GebĂ€udes zur Last gelegt. Und in einer Kleingartenanlage fraßen Flammen einen Schuppen, in dem Holz und GartengerĂ€te gelagert wurden.