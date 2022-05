Luisa Neubauer ist egal, was die Richter entscheiden

Die Veranstalter hatten sich mehr erhofft, doch die Worte auf der B├╝hne waren klar. Am Sonntag haben Aktivisten in Leipzig gegen eine Autobahn am Meer demonstriert. Luisa Neubauer will diese auf jeden Fall verhindern.

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag in Leipzig gegen den geplanten Bau der K├╝stenautobahn 20 demonstriert. Die Polizei sch├Ątzte die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer "im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich", die Veranstalter sprachen von rund 600. Das waren weniger als die angek├╝ndigten 1500 bis 2000 Demonstranten.

Zu dem Protest hatten unter anderem der BUND, Extinction Rebellion und Fridays for Future aufgerufen. Anlass ist eine Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu den Autobahnplanungen in Niedersachsen am kommenden Dienstag. Der BUND und mehrere Landwirte haben Klage gegen ein erstes Autobahnteilst├╝ck zwischen Westerstede und Jaderberg eingelegt.