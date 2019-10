Thüringer HC zieht in die dritte Runde des EHF-Pokals ein

LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Egal, ob Rot-Weiß, 1. FFV, Black Dragons, Schwarz-Weiß oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Erfurt.

Mit einem 29:24 besiegelten die Damen des Thüringer HC den Einzug in die dritte Runde des EHF-Pokals. "Auswärts mit fünf Toren zu gewinnen, da kann man zufrieden sein", sagte Cheftrainer Herbert Müller. Das große Ziel der THC-Damen ist die Gruppenphase, die im Januar und Februar ausgetragen wird. Dafür muss der deutsche Vizemeister jedoch erst noch die dritte Runde bestehen.

