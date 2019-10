LIVESport-Woche im Live-Blog

Mainz 05 startet in eine neue Woche

21.10.2019, 09:09 Uhr

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Das muss man erstmal sacken lassen. Nach der 1:0-Niederlage am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf landet der FSV Mainz 05 auf einem bitteren 17. Platz in der Bundesliga. "Wir hatten in den ersten 15 Minuten viel Kontrolle. Danach haben wir immer mehr den Zugriff verloren und zu wenig die Box gesucht. Wir wollten zielstrebiger sein und offensive Aktionen provozieren", sagte Trainer Sandro Schwarz am Samstag.



Wir hoffen, dass die neue Woche den Mainzern mehr Glück bringt. Am Freitagabend empfängt Mainz 05 dann den 1. FC Köln, der aktuell auf Platz 15 steht.

R. Schröder 💬 "Wir konnten nach dem Platzverweis nie so richtig für Entlastung sorgen. In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, aber die nötige Gefahr vermissen lassen. Mit einem Mann ist es immer schwierig, wir sind nie so richtig in die Situationen gekommen." #F95M05 pic.twitter.com/uROqo3I95I — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 19, 2019

Hallo und herzlich Willkommen in unserem Live-Blog zum aktuellen Sportgeschehen in und um Mainz! Hier finden Sie wieder die ganze Woche über die wichtigsten Meldungen rund um Mainz 05 und Co., garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.