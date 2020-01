Wochenlange Arbeiten nötig

Sonderangebote während Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke geplant

03.01.2020, 11:39 Uhr | t-online.de

Die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wird nun für mehrere Wochen gesperrt. Das Verkehrsunternehmen will die Bauzeit mit einigen Angeboten überbrücken.

Die Mainzer Mobilität plant einige Sonderangebote während der wochenlangen Sperrung der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden. Das berichtet die "Allgemeine Zeitung".

So können Mainzer, die eine Monatskarte zwischen dem 8. und 18. Januar kaufen, diese sechs statt wie normalerweise vier Wochen nutzen. Außerdem will das Verkehrsunternehmen die Buslinie 56 verstärken. So sollen zusätzliche Busse am Morgen und am Nachmittag fahren.

Ab dem 12. Januar ist die Brücke für voraussichtlich vier Wochen für den Autoverkehr gesperrt. Autofahrer werden weiträumig umgeleitet Für Busse, Rettungswagen, Radfahrer und Fußgänger bleibt sie noch frei. Die Busse der Linien 6, 9, 28, 54, 68 und 91 fahren also weiterhin über die Theodor-Heuss-Brücke.

Die Mainzer Mobiliät will außerdem motivieren, aufs Fahrrad umzusteigen. Wer die Räder von "MeinRad" nutzen will, kann in der App den Code "BRUECKE2020" eingeben und erhält dann einen 15-Euro-Gutschein für die Leihräder. Man kann mit dem Fahrrad auch nach Wiesbaden fahren und das dort zurückgeben.

Die Brücke gehört zu den wichtigsten Verkehrsachsen der Region. Täglich fahren dort über 44.000 Fahrzeuge. Bei einer Routinekontrolle seien Schäden bemerkt worden, nun muss das sogenannte Traversenlager ausgetauscht werden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 420.000 Euro.