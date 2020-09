Geschlechtsverkehr angedroht

Gruppe belästigt Paar in Mainz und attackiert Polizisten

01.09.2020, 08:07 Uhr | t-online.de

Eine Gruppe Heranwachsender hat am Mainzer Rheinufer für Unruhe gesorgt. Zuerst belästigten sie ein Paar sexuell, dann attackierte ein 18-Jähriger Polizeibeamte – und beleidigte deren Mütter.

Ein Gruppe Heranwachsender hat am Wochenende in Mainz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die acht 18- bis 20-Jährigen aus dem Kreis Groß-Gerau sollen am Samstagabend ein Pärchen, das am Mainzer Rheinufer nahe des Winterhafens seine Fahrräder an einem Fahrradständer anschloss, belästigt haben, wie die Polizei in einer Mitteilung erklärte. Die 34 und 28 Jahre alten Wiesbadener seien aus der Gruppe heraus beleidigt worden. Außerdem sei ihnen Geschlechtsverkehr und körperliche Gewalt angedroht worden, hieß es weiter. Kurz nachdem sich das Paar entfernt hatte, um der Situation zu entgehen, sahen sie, wie ein 18-Jähriger aus der Gruppe auf ihrem zuvor angeschlossenen Fahrrad herumfuhr.

Fahrrad in Rhein geworfen

Darauf angesprochen, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Pärchen und dem 18-Jährigen, woraufhin dieser das Fahrrad in den Rhein warf. Im Vorbeifahren seien Polizeikräfte auf die Situation aufmerksam geworden und hätten die Gruppe kontrolliert, hieß es weiter. Dem 18-Jährigen und einer weiteren Person sei zwar zuerst die Flucht gelungen, weitere Beamte konnten den jungen Mann jedoch kurz darauf stellen.

Mit Tritten und Spuckattacken gegen die Beamten habe sich der stark Alkoholisierte laut Polizeiangaben gegen seine Festnahme gewehrt. Als er gefesselt am Boden lag, soll er seinen Kopf mehrmals auf den Boden geschlagen und sich so selbst Verletzungen zugefügt haben. Dabei beleidigte er die Polizisten sexuell und drohte deren Müttern "Sexualpraktiken" an, hieß es in der Mitteilung. Um weitere Selbstverletzungen zu verhindern, wurde der Kopf des 18-Jährigen von einem Polizeibeamten mit dem Knie fixiert.

Ermittlungen gegen Gruppe eingeleitet

Währenddessen versuchten die sechs übrigen Begleiter des Heranwachsenden, auf die Beamten einzuwirken. Nur durch die Androhung des Tasers konnten sie bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte im Zaum gehalten werden, hieß es. Durch Kollegen der Bundespolizei wurde später erkannt, dass die Gruppe zuvor bereits kontrolliert worden war. So konnte auch die Identität des noch Flüchtigen geklärt werden.

Nach dem Ende des Einsatzes stellten sich mehrere Personen, die die Situation beobachtet hatten, als Zeugen zur Verfügung. Der Einsatz wurde durch Bodycams aufgezeichnet. Das Fahrrad konnte aus dem Rhein geborgen und seinem Besitzer übergeben werden. Gegen die acht Beschuldigten wird nun wegen Beleidigung, Fahrraddiebstahls und Widerstands ermittelt.