Unfall in Ingelheim

Wand begräbt Bauarbeiter unter sich

27.04.2021, 13:24 Uhr | t-online

Ein Warn- und Verbotsschilder an einem Bauzaun (Symbolbild): In Ingelheim bei Mainz ist es zu einem tödlichen Unfall auf einer Baustelle gekommen. (Quelle: Stengel/imago images)

Bei einem Unfall auf eine Baustelle in Nieder-Ingelheim ist ein Arbeiter tödlich verletzt worden. Eine schwere Wand kippte demnach um und stürzte auf den Mann, der noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

In Nieder-Ingelheim in der Nähe von Mainz ist am Dienstagmorgen ein 59-Jähriger auf einer Baustelle ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der schwere Unfall, als der Mann auf der Baustelle gerade dabei war, eine schwere Schalungswand zu lösen. Diese Wände sind dienen teilweise als Art Rahmen, um etwa Betonwände herzustellen.

Die Wand kippe bei dem Vorgang um und begrub den Arbeiter unter sich. Die Kollegen konnten laut Mitteilung zwar die Wand mit einem Kran wieder anheben und auch der Rettungsdienst versuchte noch, den 59-Jährigen zu reanimieren. Doch er erlag seinen schweren Verletzungen laut Mitteilung noch vor Ort.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Ingelheim, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Auch die Gewerbeaufsicht und die Berufsgenossenschaft will "die genauen Umstände des Unfalls" aufklären, wie es weiter heißt. Die Anwesenden Kollegen des verstorbenen Bauarbeiters mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.