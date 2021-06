Verdächtiger festgenommen

14. Stock in Flammen – zwei Menschen verletzt

15.06.2021, 07:57 Uhr | dpa, t-online, AFP

Die Mainzer Polizei und Feuerwehr sind zu einem Großeinsatz ausgerückt. In Gonsensheim ist ein Brand in einem Hochhaus ausgebrochen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

In einem Hochhaus in Mainz ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung im 14. Stock des Hauses stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand, wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte. Die Einsatzkräfte sollen das Feuer mittlerweile unter Kontrolle haben, wie der Mainzer Stadtsprecher Marc André Glöckner sagte.

Die Beamten nahmen einen 46-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung fest, wie die Polizei mitteilte. Bei ihm handele es sich um eine "Bezugsperson" der bereits vor einiger Zeit gestorbenen Wohnungsinhaberin, sagte ein Polizeisprecher zu t-online. Der Verdächtige wurde in der Nähe des Brandortes festgenommen. Die Wohnung war zum Zeitpunkt des Feuers nicht bewohnt.

In dem Hochhaus sind laut Polizei mehr als 100 Personen gemeldet. Zwei Bewohner davon seien verletzt worden. Beide erlitten eine Rauschgasvergiftung und wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu der Ursache des Brandes konnte die Polizei zunächst nicht machen. Laut dem SWR wurden die Anwohner mittels einer internen Feuertreppe des Wohnhauses gerettet.

Ein zerstörtes Fenster nach dem gelöschten Brand in einer Wohnung im 14. Stock eines Hochhauses: Ein Mensch wurde aus der brennenden Wohnung gerettet. (Quelle: Sebastian Gollnow/dpa)



Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Gebiet war für den Verkehr weiträumig abgesperrt, hieß es. Insgesamt sind nun zehn Wohnungen unbewohnbar.