Polizei findet Bargeld und Drogen

Männer schießen aus fahrendem Auto heraus

12.07.2021, 10:38 Uhr | t-online

Ein Polizeiwagen parkt auf einer Grünfläche: In Ober-Olm sollen am Samstagabend vier Verdächtige aus einem fahrenden Auto heraus Schüsse abgefeuert haben. (Quelle: rheinmainfoto/imago images)

In Mainz ermittelt die Polizei gegen vier Verdächtige, die aus einem fahrenden Auto geschossen haben sollen. In deren Wohnung fanden die Einsatzkräfte große Mengen an Bargeld sowie Drogen.

In Ober-Olm sollen am Samstagabend vier Verdächtige aus einem fahrenden Auto heraus Schüsse abgefeuert haben. Die Beamten konnten den 19-jährigen Fahrzeughalter und somit seine Adresse herausfinden.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten eine Softair sowie drei Schreckschusswaffen. Dem Fahrzeugführer wurde außerdem eine Blutprobe entnommen, nachdem die Beamten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt hatten.



Bei der Kontrolle der weiteren Insassen, fanden die Einsatzkräfte bei einem 19-Jährigen erhebliche Mengen Bargeld und Betäubungsmittel. Auf Grund dessen wurden, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz, die Wohnräume in Wörrstadt durchsucht.



Hierbei konnten unter anderem weitere 3.000 Euro Bargeld sichergestellt werden. Gegen die Heranwachsenden wurden mehrere Anzeigen gefertigt.