Mainzer Corona-Ausbruch geht vor Spiel bei Augsburg weiter

06.03.2022, 13:42 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Fälle beim FSV Mainz 05 hat sich vor dem Auswärtsspiel des Fußball-Bundesligisten beim FC Augsburg auf 20 erhöht. Dies teilte der Verein mit. Das für Sonntag angesetzte Spiel gegen Borussia Dortmund musste bereits auf den 16. März verschoben worden. "Die weiteren Testungen haben einen weiteren Corona-Fall in der Mannschaft ergeben. Somit sind nun insgesamt 20 Personen aus Team, Trainerstab und Staff positiv getestet und in häuslicher Quarantäne", berichteten die Mainzer am Sonntag.

Der Verein hatte am Freitag 14 einsatzfähige Spieler, aber für die Partie in Dortmund keinen Torhüter aus dem Lizenzspielerkader. Die Mainzer hatten zuvor bekanntgegeben, dass sich gleich 19 Personen mit dem Virus infiziert hätten. Darunter waren am vergangenen Donnerstag 13 Spieler und Trainer Bo Svensson. Offen ist, ob die Rheinhessen zum Gastspiel beim FCA am Samstag genügend Spieler zusammenbekommen.