Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz zurückgegangen

26.03.2022, 12:19 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist nach einem erstmaligen Sprung über die Schwelle von 1700 wieder zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Samstag 1677,1 Ansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Freitag hatte der Wert bei 1712,3 gelegen. Es kamen 3616 neue Infektionen kamen hinzu. Zurzeit sind nach Angaben der Behörde 217.955 Menschen in Rheinland-Pfalz mit Sars-CoV-2 infiziert. Ein Covid-19-Patient starb, die Gesamtzahl der Todesfälle erhöhte sich auf 5222.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 8,27 auf 8,32. Diese für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Kenngröße gibt die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-Patienten binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an. Sie war bereits am Vortag so hoch wie nie zuvor seit Beginn der regelmäßigen Veröffentlichung dieses Wertes.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es am Samstag im Kreis Kusel mit 3360,7, am niedrigsten war sie mit 856,6 im Kreis Südliche Weinstraße.