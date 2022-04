Mainz

Bayern in Mainz mit Ulreich statt Neuer im Tor

30.04.2022, 15:49 Uhr | dpa

Meister Bayern München bestreitet das erste Spiel nach der vorzeitigen Titelverteidigung ohne Nationaltorwart Manuel Neuer. Für den 36-Jährigen, der nur auf der Bank sitzt, rückt Sven Ulreich im Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwischen die Pfosten des Münchner Tores. Daneben nahm Bayern-Trainer Julian Nagelsmann drei weitere Änderungen in der Startelf vor. Für Dayot Upamecano, Thomas Müller und Kingsley Coman rücken Niklas Süle, Marcel Sabitzer und der Ex-Mainzer Eric-Maxim Choupo-Moting in die Anfangsformation.

Auch Mainz-Coach Bo Svensson setzt auf vier neue Spieler im Vergleich zum 0:5 beim VfL Wolfsburg. Neu im Team sind Alexander Hack, Aaron, Dominik Kohr und Karim Onisiwo.