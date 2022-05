Extremistische Chatgruppe: Mertin lobt Ermittlungserfolg

Der rheinland-pf├Ąlzische Justizminister Herbert Mertin hat den Schlag gegen eine extremistische Chatgruppe, die unter anderem eine Entf├╝hrung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll, als gro├čen Ermittlungserfolg gelobt. Auch Anschlagspl├Ąne auf die Stromversorgung in Deutschland h├Ątten durch intensive Ermittlungen, an denen die Landeszentralstelle zur Bek├Ąmpfung von Extremismus und Terrorismus in Koblenz, das Landeskriminalamt und der Verfassungsschutz beteiligt gewesen seien, aufgedeckt und verhindert werden k├Ânnen, teilte der FDP-Politiker am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags mit.