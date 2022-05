Wieder Warnstreiks in Kitas in dieser Woche

Auch in dieser Woche m├╝ssen Eltern im Saarland und einer Reihe rheinland-pf├Ąlzischer St├Ądte mit Warnstreiks in Kitas rechnen. Zu den Arbeitsniederlegungen im Sozial- und Erziehungsdienst haben die Gewerkschaften Verdi und GEW aufgerufen. Betroffen sind demnach etliche Kommunen: Den Anfang macht am Mittwoch und Donnerstag die Pfalz. F├╝r die St├Ądte Dudenhofen, Frankenthal, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Neuhofen, Pirmasens, Speyer, Schifferstadt, Worms und Zweibr├╝cken rechnet Verdi insgesamt mit 600 bis 700 Teilnehmern an Aktionen. F├╝r Mittwoch ist in Ludwigshafen zudem eine Demonstration durch die Innenstadt geplant.